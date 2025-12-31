Mattarella | La vera forza dell' Italia è la coesione sociale
Il presidente Mattarella sottolinea come la coesione sociale, fondata sulla libertà e sulla democrazia, rappresenti la vera forza dell’Italia. In occasione del 31 dicembre 2025, evidenzia il ruolo di questa unità nel progresso e nella stabilità del Paese, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i valori condivisi per affrontare le sfide future. Un richiamo alla responsabilità collettiva per continuare a costruire un’Italia forte e coesa.
(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 ""La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell'Italia il grande Paese che è oggi. Le legittime dialettiche tra le varie posizioni hanno contribuito a concrete realizzazioni che hanno cambiato in meglio la vita delle persone. Diritti e doveri sono diventati progressivamente fatti e non sono rimasti astratte affermazioni. Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia e con rinnovato impegno comune. La consapevolezza di questa storia può conferirci forza per affrontare con serenità le sfide e le insidie del nostro tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mi spiace Presidente Mattarella, ma il problema della spesa per la difesa militare (importante specificare sempre, per non dimenticare “apposta” altre forme) non è la sua “impopolarità” quanto piuttosto la sua inutilità nel portare vera sicurezza (anzi aumentand - facebook.com facebook
Mattarella: La nostra comune speranza oggi ha il nome della pace. Una pace vera e giusta ovunque che ponga fine all’incertezza e al disorientamento indotti dalla attuale situazione internazionale x.com
