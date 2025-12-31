Il presidente Mattarella sottolinea come la coesione sociale, fondata sulla libertà e sulla democrazia, rappresenti la vera forza dell’Italia. In occasione del 31 dicembre 2025, evidenzia il ruolo di questa unità nel progresso e nella stabilità del Paese, sottolineando l’importanza di mantenere vivi i valori condivisi per affrontare le sfide future. Un richiamo alla responsabilità collettiva per continuare a costruire un’Italia forte e coesa.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 ""La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell'Italia il grande Paese che è oggi. Le legittime dialettiche tra le varie posizioni hanno contribuito a concrete realizzazioni che hanno cambiato in meglio la vita delle persone. Diritti e doveri sono diventati progressivamente fatti e non sono rimasti astratte affermazioni. Riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia e con rinnovato impegno comune. La consapevolezza di questa storia può conferirci forza per affrontare con serenità le sfide e le insidie del nostro tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: "La vera forza dell'Italia è la coesione sociale"

Leggi anche: Mattarella: "Coesione sociale la nostra vera forza" e ai giovani "Siate esigenti, coraggio...

Leggi anche: Mattarella: "La coesione è la nostra vera forza" e ai giovani "Siate esigenti, coraggiosi....

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Ecco cosa dirà”. Discorso di Fine Anno, Mattarella si rivolgerà proprio a loro: l’anticipazione.

Mattarella: "La vera forza dell'Italia è la coesione sociale" - ""La nostra vera forza, la coesione sociale nella libertà e democrazia, ci ha consentito di fare dell’Italia il grande Paese che è oggi. ilgiornale.it