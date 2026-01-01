Manfredi | Auguriamo a Napoli e al Paese di ritrovare la coesione sociale

Da anteprima24.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manfredi esprime l’augurio che Napoli e l’Italia possano riconquistare la coesione sociale, elemento essenziale per una convivenza democratica. Secondo il sindaco, questa unità si basa su diritti fondamentali, inclusione, lavoro e un orizzonte di futuro condiviso. Un messaggio di speranza volto a rafforzare il senso di comunità e di solidarietà tra cittadini, in un momento di sfide sociali e politiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “ L’augurio che facciamo alla città e che da Napoli rivolgiamo a tutto il Paese è di ritrovare quella coesione che è alla base della democrazia, una coesione sociale che è fatta di diritti fondamentali, di inclusione, di lavoro e di futuro”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ieri notte da piazza Plebiscito dove ha partecipato ai festeggiamenti per la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno. “ Proprio in questo momento – ha aggiunto – noi dobbiamo ricordare le persone più fragili, coloro che hanno più difficoltà ed anche chi ha bisogno di un lavoro sicuro, le vittime dei femminicidi e le vittime del lavoro che rappresentano ancora un grave vulnus della nostra società e della nostra democrazia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

manfredi auguriamo a napoli e al paese di ritrovare la coesione sociale

© Anteprima24.it - Manfredi: “Auguriamo a Napoli e al Paese di ritrovare la coesione sociale”

Leggi anche: Patrignani al vescovo: "Caritas decisiva per la coesione sociale di Cesena"

Leggi anche: Bilancio di Palafrizzoni, il Pd: “Visione politica orientata a servizi e coesione sociale”. Lega: “Poca attenzione al commercio”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Natale, auguri sindaco Manfredi: A Napoli auguro un grande 2026; Coldiretti Campania: buon lavoro a Massimiliano Manfredi; Il sindaco Manfredi: Ci siamo per il restyling dello stadio Maradona; Lello Esposito presenta l’opera inedita Parthenope.

manfredi auguriamo napoli paeseGaetano Manfredi, gli auguri di Natale ai cittadini: «A Napoli auguro un grande 2026» - «Auguri per un grande 2026, auguri a Napoli, ai napoletani, alle vostre famiglie, ai tanti giovani, alle persone più anziane, a chi oggi vive un momento di difficoltà e ... msn.com

manfredi auguriamo napoli paeseManfredi e gli auguri di Natale: “Ai giovani dico, tornate” - Napoli è "una città in crescita, che attrarre turisti da tutte le parti del mondo e che offre grandi prospettive di lavoro, di benessere e di nuova crescita di cui tutti noi abbiamo bisogno". napolitoday.it

Dopo quattro anni di sindaco Manfredi, su Napoli posso dire questo - Fra i personaggi più silenziosi del panorama politico campano, ma più in generale italiano si inserisce senz’ombra di dubbio Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli dal 2021 e presidente Anci dall’anno ... ilfattoquotidiano.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.