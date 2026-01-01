Manfredi | Auguriamo a Napoli e al Paese di ritrovare la coesione sociale

Manfredi esprime l’augurio che Napoli e l’Italia possano riconquistare la coesione sociale, elemento essenziale per una convivenza democratica. Secondo il sindaco, questa unità si basa su diritti fondamentali, inclusione, lavoro e un orizzonte di futuro condiviso. Un messaggio di speranza volto a rafforzare il senso di comunità e di solidarietà tra cittadini, in un momento di sfide sociali e politiche.

Tempo di lettura: 2 minuti “ L’augurio che facciamo alla città e che da Napoli rivolgiamo a tutto il Paese è di ritrovare quella coesione che è alla base della democrazia, una coesione sociale che è fatta di diritti fondamentali, di inclusione, di lavoro e di futuro”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ieri notte da piazza Plebiscito dove ha partecipato ai festeggiamenti per la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno. “ Proprio in questo momento – ha aggiunto – noi dobbiamo ricordare le persone più fragili, coloro che hanno più difficoltà ed anche chi ha bisogno di un lavoro sicuro, le vittime dei femminicidi e le vittime del lavoro che rappresentano ancora un grave vulnus della nostra società e della nostra democrazia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Manfredi: “Auguriamo a Napoli e al Paese di ritrovare la coesione sociale” Leggi anche: Patrignani al vescovo: "Caritas decisiva per la coesione sociale di Cesena" Leggi anche: Bilancio di Palafrizzoni, il Pd: “Visione politica orientata a servizi e coesione sociale”. Lega: “Poca attenzione al commercio” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Natale, auguri sindaco Manfredi: A Napoli auguro un grande 2026; Coldiretti Campania: buon lavoro a Massimiliano Manfredi; Il sindaco Manfredi: Ci siamo per il restyling dello stadio Maradona; Lello Esposito presenta l’opera inedita Parthenope. Gaetano Manfredi, gli auguri di Natale ai cittadini: «A Napoli auguro un grande 2026» - «Auguri per un grande 2026, auguri a Napoli, ai napoletani, alle vostre famiglie, ai tanti giovani, alle persone più anziane, a chi oggi vive un momento di difficoltà e ... msn.com

Manfredi e gli auguri di Natale: “Ai giovani dico, tornate” - Napoli è "una città in crescita, che attrarre turisti da tutte le parti del mondo e che offre grandi prospettive di lavoro, di benessere e di nuova crescita di cui tutti noi abbiamo bisogno". napolitoday.it

Dopo quattro anni di sindaco Manfredi, su Napoli posso dire questo - Fra i personaggi più silenziosi del panorama politico campano, ma più in generale italiano si inserisce senz’ombra di dubbio Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli dal 2021 e presidente Anci dall’anno ... ilfattoquotidiano.it

Non faccio gli auguri al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ieri, in Consiglio comunale, insieme ai consiglieri della maggioranza, ha di fatto annichilito il ruolo delle Municipalità attraverso un atto di giunta – delibera n. 450 – che ne ridimensiona ulterior - facebook.com facebook

Gli auguri di buone feste del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi Guarda il video x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.