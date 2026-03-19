Il 19 marzo 2026 a Roma, i vertici del Ministero della Salute e circa 250 medici si sono riuniti per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia. L'incontro si è svolto alla presenza dei rappresentanti ministeriali e di professionisti del settore sanitario, che hanno espresso il loro appoggio alla campagna referendaria. La manifestazione si è svolta in una location centrale della città.

Nel cuore di Roma, la mattina del 19 marzo 2026 ha convergere i vertici del Ministero della Salute e un ampio schieramento di professionisti sanitari per sostenere il referendum sulla riforma della giustizia. L’evento, organizzato dal Comitato ‘Sanitari per il Sì’, ha riunito in platea Orazio Schillaci, Marcello Gemmato, Marco Mattei e Maria Rosaria Campitiello, confermando l’alto livello istituzionale dell’iniziativa. La portavoce Annamaria Colao ha sottolineato come la giurisprudenza sia ormai parte integrante della routine lavorativa dei medici, spingendo verso una giustizia più accessibile ai lavoratori della salute. Il messaggio centrale è chiaro: un esito positivo non elimina la medicina difensiva, ma apre uno spazio necessario al dialogo costruttivo sulla professione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanitari per il Sì: 250 medici e il Ministero per la riforma

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