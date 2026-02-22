Nordio Forlì in Piazza | +250 persone al Test del Sì per la Riforma

Carlo Nordio ha attirato oltre 250 persone a Forlì durante il suo evento sul Test del Sì, a causa dell’interesse crescente sulla riforma della giustizia. La piazza si è riempita di cittadini desiderosi di ascoltare le sue parole e di esprimere il loro sostegno. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e appassionata, con molti che hanno portato cartelli e slogan. La giornata si è conclusa con un vivace scambio di opinioni tra pubblico e relatori.

Nordio, Assalto di Folla a Forlì per il Sì alla Riforma Giustizia: Un Test di Consenso Popolare. Forlì ha vissuto una giornata di intenso dibattito politico e istituzionale con la visita del ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha raccolto un'affluenza significativa presso il municipio. L'incontro, incentrato sulla riforma della giustizia e il referendum confermativo in programma il 22 e 23 marzo, ha la partecipazione di oltre 250 persone, a dimostrazione di un forte interesse per le questioni legali e il futuro del sistema giudiziario italiano. L'evento ha rapidamente superato le aspettative logistiche, tanto da richiedere l'apertura del consiglio comunale adiacente per accogliere tutti i presenti.