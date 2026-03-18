Il ministero delle Finanze ha inviato una comunicazione alla Regione Toscana in relazione al bilancio 2025, che ammonta complessivamente a circa 8,3 miliardi di euro. Nel documento si evidenzia che mancano circa 30 milioni di euro destinati agli accantonamenti per la sanità. La questione riguarda specificamente il settore sanitario della regione e la gestione delle risorse previste nel bilancio.

Firenze, 18 marzo 2026 – Il ministero delle Finanze contesta alla Regione Toscana il mancato accantonamento di circa 30 milioni nel bilancio 2025, una manovra da 8 miliardi e 273 milioni. È questo il nodo che ha portato al rinvio del consiglio regionale di oggi che avrebbe dovuto approvare una variazione di bilancio da 80 milioni per coprire uno squilibrio di 252 milioni, di cui 172 già in precedenza sanati. La seduta è stata riprogrammata il 31 marzo. Giorno in cui il governatore Eugenio Giani, presenterà un emendamento per coprire gli accantonamenti mancanti attingendo al fondo di riserva. Si tratta di una cifra intorno ai 30 milioni,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mef rimanda il bilancio della sanità. Mancano 30 milioni di accantonamenti

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