L’ultimo rapporto di Ars, l’agenzia regionale per la sanità, mostra che la salute dei toscani sta migliorando. Gli indicatori principali per il 2024 sono in crescita e l’aspettativa di vita si avvicina ai livelli pre-Covid. Il presidente Giani commenta che i dati confermano una ripresa concreta nel settore sanitario.

Secondo l’aggiornamento dell’ultimo rapporto ‘Welfare e salute in Toscana’ stilato da Ars, l’agenzia regionale per la sanità, tutti i principali indicatori di salute per il 2024 risultano in miglioramento. “Merito anche della prevenzione, della qualità delle cure offerte dal sistema sanitario regionale e dei salutari stili di vita dei suoi abitanti”. Lo ha affermato, oggi 9 febbraio 2026, il presidente della Regione Eugenio Giani. L’aspettativa di vita alla nascita ha raggiunto in Toscana 84 anni ed è tornata sopra il livello pre-Covid: 82,2 anni per gli uomini (contro 81,4 di media nazionale) e 86,1 per le donne (contro 85,5). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sanità: indicatori salute dei toscani migliorano. Giani: “Aspettativa di vita a livello pre-Covid”

Approfondimenti su Toscana Welfare

