Lazio | Zaratti Avs interrogazione ai ministri su svendita del patrimonio Asp Sant’Alessio

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti, ha presentato un’interrogazione ai ministri Calderone, Giorgetti e Piantedosi sulla gestione dell’Asp Sant’Alessio-Margherita di Savoia a Roma. L’atto riguarda le modalità di tutela e valorizzazione del patrimonio dell’azienda, con particolare attenzione alle possibili criticità e alla sostenibilità del servizio per le persone disabili visive.

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Filiberto Zaratti, ha recentemente presentato un'interrogazione ai Ministri Calderone, Giorgetti e Piantedosi riguardante la gestione dell'azienda di servizi per le persone disabili visive, nota come Asp Sant'Alessio-Margherita di Savoia, situata a Roma. Questo ente, che possiede un patrimonio immobiliare di ben 230 milioni di euro, si trova però a fronteggiare una situazione economica difficile, con debiti che ammontano a 24 milioni di euro e una totale mancanza di liquidità. È importante notare che alla direzione generale di questa azienda è stato nominato il dottor Massimo Canu, il quale è coniuge della Viceministra al Lavoro e alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

