Ruggi l' appello di Polichetti Udc | Attenzione su sicurezza dei pazienti e scelte nei reparti chiave
Il consigliere Polichetti dell’Udc invita a prestare attenzione alla sicurezza dei pazienti e alle scelte riguardanti alcuni reparti dell’ospedale Ruggi di Salerno. La questione riguarda la gestione di aree strategiche della struttura, fondamentale per l’assistenza sanitaria nella provincia. È importante monitorare attentamente le decisioni che possono influenzare la qualità dei servizi e la tutela dei pazienti.
Riflettori puntati sulla gestione di alcuni reparti strategici dell’ospedale Ruggi di Salerno, struttura di riferimento per migliaia di cittadini della provincia. Una segnalazione ufficiale ha acceso i riflettori su scelte organizzative e incarichi di responsabilità che riguardano reparti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
