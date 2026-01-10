Ruggi l' appello di Polichetti Udc | Attenzione su sicurezza dei pazienti e scelte nei reparti chiave

Il consigliere Polichetti dell’Udc invita a prestare attenzione alla sicurezza dei pazienti e alle scelte riguardanti alcuni reparti dell’ospedale Ruggi di Salerno. La questione riguarda la gestione di aree strategiche della struttura, fondamentale per l’assistenza sanitaria nella provincia. È importante monitorare attentamente le decisioni che possono influenzare la qualità dei servizi e la tutela dei pazienti.

Ospedale Ruggi, scala antincendio deteriorata: “Pericolo concreto per i pazienti”, la denuncia di Polichetti (UdC) - Secondo Polichetti, la situazione rappresenta un pericolo concreto per pazienti, operatori sanitari e cittadini che frequentano quotidianamente il presidio ospedaliero ... infocilento.it

Nuove dimissioni al Ruggi, Polichetti (Udc): "A rischio l’assistenza ai cittadini" - Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute: "Senza una guida chiara e stabile si rischia di compromettere il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari, che già operano in con ... salernotoday.it

NON SPEZZATE LE SUE ALI: L’APPELLO DI MAMMA ANNARITA PER NICOLÒ - “Non permetterò che vengano spezzate le ali a mio figlio autistico.” Con queste parole Annarita Ruggiero racconta la situazione del figlio Nicolò, 13 anni, che frequenta il ple - facebook.com facebook

PRONTO SOCCORSO DEL “RUGGI” IN AFFANNO, LA FP CGIL DI SALERNO FA APPELLO ALLA REGIONE CAMPANIA GUARDA IL VIDEO x.com

