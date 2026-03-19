Sanità | esperti da tutta Italia a Pisa per l’evento sulle Amiloidosi cardiache

Il 7 marzo si è svolto a Pisa l’evento formativo “Amiloidosi cardiache – dalle Red Flags al PDTA” presso l’Hotel Galilei, coinvolgendo esperti provenienti da tutta Italia. L’iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti del settore sanitario, che si sono confrontati su tematiche legate alle amiloidosi cardiache. L’incontro si è concluso con un bilancio molto positivo.

Pisa, 19 marzo 2026 – Si è concluso con un bilancio molto positivo l'evento formativo “Amiloidosi cardiache – dalle Red Flags al PDTA”, che si è svolto lo scorso 7 marzo nella sede dell’Hotel Galilei a Pisa. L’appuntamento ha visto una vasta partecipazione di professionisti, a testimonianza della crescente attenzione verso una patologia complessa che richiede una diagnosi sempre più precoce e una gestione multidisciplinare. L’iniziativa è stata il frutto di una sinergia d’eccellenza tra l’Azienda USL Toscana nord ovest, la Fondazione Monasterio e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Un fronte comune che ha visto schierati non solo i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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