Nella notte si è verificato un terremoto di magnitudo nel Golfo di Napoli, vicino all’isola di Capri. L’evento si è verificato pochi minuti dopo la mezzanotte e ha provocato paura tra la popolazione in tutta Italia. Gli esperti dell’Ingv hanno dichiarato che si tratta di un evento raro. Non sono state segnalate vittime o danni significativi.

Un potente terremoto di magnitudo si è verificato, pochi minuti dopo la mezzanotte, nel Golfo di Napoli, non lontano dall’isola di Capri. La magnitudo confermata è stata di 5.9. Secondo quanto riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la scossa è avvenuta a una profondità di 414 chilometri. Il terremoto è stato localizzato da Sala sismica dell’Ingv di Roma. (INGV FOTO) – Notizie.com L’evento è stato considerato “ abbastanza raro ” dagli esperti. A causa della sua grande profondità, il terremoto è stato avvertito in maniera minima a Napoli e in generale in Campania, mentre le onde sismiche si sarebbero propagate a molta distanza. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Potente terremoto nella notte nel Golfo di Napoli, paura in tutta Italia. Gli esperti dell’Ingv: “Evento raro, ecco di cosa si tratta”

Articoli correlati

Terremoto nel golfo di Napoli, l'Ingv: "Evento abbastanza raro da ricondurre a processo geologico tipico del Tirreno meridionale"L'Ingv ha diffuso una nota ufficiale sulla forte scossa di terremoto in mare che si è verificata poco dopo la mezzanotte (alle 00.

Terremoto di magnitudo 5.9 nel Golfo di Napoli: la rilevazione dell'IngvLa forte scossa, registrata poco dopo la mezzanotte, è stata avvertita, oltre che in Campania, in molte zone del Sud Italia e anche nel resto dello...

ULTIM'ORA FORTE TERREMOTO A NAPOLI: GENTE IN STRADA E SCIAME SISMICO IN CORSO

Una raccolta di contenuti su Potente terremoto nella notte nel Golfo...

Violento terremoto nel Golfo di Napoli, scossa nella notte: magnitudo 5.9 al largo di CapriUna forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra lunedì e martedì nel Golfo di Napoli. I sismografi hanno rilevato un evento di magnitudo 5.9 alle ore 00:03, con epicentro localizzato ... cronachedellacampania.it

Forte scossa di terremoto nel golfo di Napoli, paura nella notte a Capri e in penisola sorrentinaUna violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato la notte scorsa il golfo di Napoli. Il sisma è stato registrato dai sismografi quando erano trascorsi esattamente tre minuti dalla ... sorrentopress.it