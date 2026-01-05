L' allarme dei medici per i pronto soccorso e il 118 in Puglia | Carenza di personale

I medici della Fimmg Puglia hanno segnalato una grave carenza di personale nei pronto soccorso e nel 118 durante il picco dell'influenza. La ridotta disponibilità di operatori sanitari mette sotto pressione i servizi di emergenza, evidenziando la necessità di interventi immediati per garantire un’assistenza efficace e tempestiva ai cittadini.

I medici della Fimmg Puglia lanciano un nuovo allarme sulla "carenza di personale" nei pronto soccorso nei giorni del picco della curva dell'influenza. Una situazione che, in queste settimane, è diventata sempre più complicata con "diverse sedi di guardia medica sguarnite" e "inevitabili.

