Sandro Tonali torna in Serie A clamoroso | con che maglia

Sandro Tonali torna in Serie A e sarà protagonista di una nuova squadra. La notizia ha suscitato sorpresa tra gli appassionati, considerando le recenti voci di mercato. Tra il finale di stagione e le trattative in corso, il Napoli si sta muovendo con decisione, anche se ancora non sono stati resi pubblici dettagli ufficiali sulla firma e sulla maglia che indosserà.

Tra il finale di stagione e la programmazione della prossima annata, il Napoli continua a muoversi su due binari. Da una parte c’è la necessità di blindare il piazzamento Champions e provare a restare agganciato alle zone altissime della classifica, dall’altra prende forma il lavoro della dirigenza per individuare rinforzi utili al progetto tecnico del prossimo anno. Dopo i profili già osservati nelle ultime settimane, come Tiago Gabriel del Lecce e Juanlu Sanchez del Siviglia, nelle valutazioni del club azzurro sarebbe entrato anche un nome di grande spessore: Sandro Tonali. Un’ipotesi che potrebbe diventare concreta soprattutto se in estate dovesse cambiare qualcosa nel cuore del centrocampo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sandro Tonali torna in Serie A, clamoroso: con che maglia Articoli correlati Tonali, l’agente rivela: «Sandro alla Juve? È ancora presto. Posso dirvi che al momento…»Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... L’agente di Sandro Tonali dice che il futuro del centrocampista si deciderà in estateL’agente di Sandro Tonali ha affermato che il centrocampista del Newcastle deciderà il suo futuro a fine stagione. Una raccolta di contenuti su Sandro Tonali Temi più discussi: Mercato Napoli: spunta il sogno Sandro Tonali per il centrocampo di Conte; Italia, che ansia! Sandro Tonali si fa male in Barcellona-Newcastle; Infortunio per Tonali in Barcellona-Newcastle: esce sorretto dai sanitari, rischia di saltare i playoff con l'Italia?; Manchester United: rivoluzione in mediana, spunta l'idea Sandro Tonali. Tonali torna in Serie A, altro che Juve: è una vera sorpresaSandro Tonali può lasciare la Premier per tornare in Italia, ma non in bianconero: pretendente a sorpresa per il centrocampista Vuole il ritorno in Italia Sandro Tonali: dopo due anni al Newcastle, il ... lazionews24.com Infortunio Tonali, preoccupazione nazionale: Gattuso in ansia per i playoffSerata da dimenticare per Sandro Tonali con il centrocampista della nazionale italiana che ha detto addio alla Champions League con il suo Newcastle, uscendo per infortunio al minuto numero 55, metten ... calciomercato.it Tegola per il Newcastle ma soprattutto per l'Italia in vista dei plyaoff per i Mondiali Sandro Tonali è uscito dal campo infortunato nel secondo tempo di Barcellona-Newcastle: problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco accompagnat - facebook.com facebook . @NUFC, si ferma Sandro Tonali: il centrocampista azzurro ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia sinistra x.com