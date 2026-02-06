L’agente di Sandro Tonali dice che il futuro del centrocampista si deciderà in estate

L’agente di Sandro Tonali ha confermato che il suo assistito deciderà il suo futuro solo a fine stagione. La stagione è in corso, ma il centrocampista italiano non ha ancora scelto se rimanere al Newcastle o cambiare squadra. La decisione arriverà tra qualche mese, quando si chiuderanno le trattative e si valuteranno tutte le opzioni. Nel frattempo, i tifosi aspettano con ansia di sapere quale strada prenderà il calciatore.

2026-02-06 19:43:00 Breaking news: L’agente di Sandro Tonali ha affermato che il centrocampista del Newcastle deciderà il suo futuro a fine stagione. Tonali era stato collegato all’inizio di questa settimana con un passaggio all’Arsenal il giorno della scadenza, anche se il Newcastle si è affrettato a insistere sul fatto che non c’erano stati contatti da club a club. Il nazionale italiano, che si è trasferito al club di Tyneside dall’AC Milan nel luglio 2023 e ha scontato 10 mesi di squalifica nello stesso anno per attività di scommesse illegali, ha un contratto che durerà fino al 2029. Il suo agente Giuseppe Riso ha lasciato intendere che Tonali è “molto legato” al Newcastle ma ha detto che in estate verrà presa una decisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

