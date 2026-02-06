Tonali l’agente rivela | Sandro alla Juve? È ancora presto Posso dirvi che al momento…
L'agente di Sandro Tonali smentisce le voci di un possibile trasferimento alla Juventus. Al momento, non ci sono trattative avviate e nulla è deciso. La situazione resta ferma e bisognerà aspettare ancora per capire se ci saranno sviluppi.
Tonali, l'agente rivela: «Sandro alla Juve? È ancora presto. Posso dirvi che al momento.». Le dichiarazioni di Beppe Risso. Beppe Riso, agente, ha parlato a Tuttosport del futuro di alcuni suoi assistiti e in particolare del forte interesse della Juventus per Sandro Tonali in vista dell'estate. GIOVANE AL NAPOLI E NON ALLA JUVE – « Manna si è mosso prima degli altri e già dopo le prime giornate di campionato me l'aveva chiesto. I dirigenti del Napoli sono più veloci. Giovane trova un grandissimo allenatore come Conte, che lo farà crescere in una piazza pazzesca, l'ideale per esplodere ».
Milan, Tonali torna in Serie A? L’agente spegne: “Ancora è presto. Maldini …”
L'agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, ha frenato le voci di un suo ritorno in Serie A.
Jackson Juve, l’agente svela: «La scorsa estate alcuni club italiani lo hanno cercato. Lui in Serie A in futuro? Posso dirvi questo». Rivelazione
Il procuratore di Jackson Juve ha confermato che, lo scorso estate, alcuni club italiani si sono interessati al giocatore.
Tonali di nuovo in Serie A? Incontro con l'agente a Milano, la Juventus non lo ha mollatoSandro Tonali di nuovo in Italia e di nuovo in Serie A? La scorsa estate di calciomercato ha fatto sognare a tanti il ritorno del centrocampista ex-Milan nel nostro campionato. La Juventus ci ha ... calciomercato.com
#Milan, #Tonali torna in #SerieA L'agente spegne: "Ancora è presto. #Maldini ..." #SempreMilan x.com
Il Newcastle non è più sicuro di trattenerlo! Tutti i margini per il colpo Tonali "Che Sandro Tonali sia il primo nome della lista juventina per la prossima estate non è un segreto. I segreti - semmai - sono da ricercare in quelle mezze frasi sibilline del suo a facebook
