San Giuseppe la festa del papà e le tradizioni in Toscana

Oggi in Toscana si celebra San Giuseppe, con numerose iniziative dedicate alla festa del papà. A Firenze e in altre città della regione, vengono organizzati eventi e tradizioni per onorare i padri e le loro figure nelle comunità locali. La giornata si svolge con diverse attività pensate per coinvolgere le famiglie e rafforzare il senso di appartenenza tra i partecipanti.

Firenze, 19 marzo 2026 – Oggi si celebra San Giuseppe e ricorre la festa del papà. E sono diverse le iniziative in Toscana in cui si festeggiano i ‘babbi’. Eccone alcune. Parco di Pinocchio, quattro giorni per tutti i babbi. Laboratori, una caccia al tesoro e tante attività creative e dinamiche per una giornata trascorsa al Parco di Pinocchio, Giardino Garzoni e nella Casa delle farfalle, tutto per festeggiare un rapporto unico: quello del babbo con i suoi figli. La stagione degli eventi del Parco di Pinocchio parte da giovedì 19 fino a domenica 22 marzo, con la Festa del Babbo, in occasione della quale i babbi entreranno gratuitamente nelle tre strutture del complesso collodiano, trovando tante attività per interagire con i loro figli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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