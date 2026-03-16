È il dolce simbolo della festa del papà ecco le zeppole di San Giuseppe
In occasione della Festa del Papà, la Pasticceria Marisa presenta una collezione speciale di zeppole di San Giuseppe. La proposta include diverse varianti di questo dolce tradizionale, preparate con ingredienti freschi e rispettando la ricetta classica. La collezione sarà disponibile in negozio per tutta la settimana, offrendo ai clienti l’opportunità di acquistare queste specialità per celebrare la ricorrenza.
Alla Pasticceria Marisa una speciale collezione di zeppole pensate per celebrare la Festa del Papà: cinque gusti diversi da prenotare dal 18 al 22 marzo "In occasione della Festa del Papà, la Pasticceria Marisa propone una collezione speciale di zeppole di San Giuseppe. Un dolce simbolo della tradizione che per l’occasione viene reinterpretato con nuove combinazioni di creme e ingredienti, pensate per celebrare questa ricorrenza con gusto e creatività. L’idea nasce dal desiderio di rendere omaggio a una figura capace di trasformare ogni momento in qualcosa di speciale, con una battuta, una coccola o un gioco improvvisato. Per questo la pasticceria propone cinque varianti di zeppola, ognuna con un carattere diverso, così da trovare quella perfetta per ogni papà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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