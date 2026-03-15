Zeppole di San Giuseppe | dove trovarle a Verona per la Festa del Papà

A Verona, il 19 marzo, si celebra la Festa del Papà con la tradizione delle zeppole di San Giuseppe. Molte famiglie scelgono di portare in tavola questo dolce tipico, che rappresenta un momento di condivisione e di dolcezza. Numerose pasticcerie e negozi della città offrono le zeppole in vista di questa ricorrenza, rendendo il 19 marzo un giorno speciale anche attraverso i sapori.

Sebbene la versione classica preveda pasta choux, crema pasticcera e l'immancabile amarena, sono molte le varianti, dal pistacchio, al cioccolato alla ricotta Anche a Verona la Festa del Papà, che si celebra il 19 marzo, ha il profumo della tradizione. In molte famiglie il modo più semplice e dolce per festeggiare è portare in tavola un vassoio di zeppole di San Giuseppe, il dessert simbolo di questa ricorrenza. Soffici, profumate e generosamente farcite, le zeppole sono uno dei dolci più attesi di fine inverno: la loro presenza nelle vetrine delle pasticcerie annuncia l’arrivo della festa dedicata ai papà. La storia della zeppola è strettamente legata alla figura di San Giuseppe, simbolo del padre premuroso e lavoratore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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