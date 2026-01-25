Battocletti regina del Campaccio | dominio assoluto a San Giorgio su Legnano – Rivivi le emozioni su Sportface TV

La 69ª edizione del Campaccio si è conclusa con la vittoria di Battocletti tra le donne e di Ntakarutimana tra gli uomini, con Luca Alfieri tra i migliori italiani. L’evento, svoltosi a San Giorgio su Legnano, ha confermato l’importanza della tradizione nel panorama della corsa campestre italiana. Rivivi tutte le emozioni e i dettagli della competizione su Sportface TV.

La trentina domina la 69ª edizione della classica della campestre, mentre tra gli uomini il successo va al burundese Ntakarutimana con Luca Alfieri miglior azzurro. Le gare saranno trasmesse in replica su Atletica Italiana TV e sull’app SportFace. Il Campaccio Cross Country 2026 si conferma una delle prove più iconiche e affascinanti dell’atletica internazionale. A San Giorgio su Legnano, tra fango, pioggia e freddo, la 69ª edizione della storica campestre lombarda ha regalato spettacolo puro, confermandosi tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour e ribadendo il suo ruolo centrale nel panorama mondiale della corsa campestre.🔗 Leggi su Sportface.it

Battocletti regina del Campaccio: bis nel fango e dominio assoluto a San Giorgio su LegnanoLa 69ª edizione del Campaccio si è conclusa con la vittoria della campionessa Battocletti, che ha bissato il successo ottenuto in passato.

Aerobica, Evolution regina a Monte di Procida: sesto scudetto e dominio confermato – Rivivi le emozioni su Sportface TVAerobica Evolution si conferma la regina del Campionato Italiano Gold di Serie A a Monte di Procida, conquistando il sesto scudetto.

