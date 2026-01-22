Scalzo | la compagnia NoiDelleScarpeDiverse mette in scena San Francesco come non l’avete mai visto

Il 20 dicembre 2026, al teatro di Marcena, è andato in scena

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Debutto applauditissimo il 20 dicembre scorso al teatro di Marcena per "Scalzo", il nuovo spettacolo firmato NoiDelleScarpeDiverse che racconta San Francesco d'Assisi attraverso uno sguardo originale, capace di emozionare e sorprendere fino all'ultimo momento. Il trio artistico formato da Alan Bigiarini, Giuseppe Mazziotti e Alessandro Bargiacchi affronta una sfida di grande spessore: restituire la figura di Francesco spogliandola dalle narrazioni convenzionali per rivelarne l'essenza profonda. L'idea nasce dalla volontà di Alessandro Bargiacchi di approfondire le "scorribande" del Santo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

