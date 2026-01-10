Francesco Sarcina lo sfogo su Instagram | Immensamente Giulia lo spettacolo non si farà Cos’è successo

Francesco Sarcina, frontman delle Le Vibrazioni, ha annunciato su Instagram che lo spettacolo “Immensamente Giulia” non si terrà. Il musical, ispirato alla sua celebre hit, avrebbe dovuto essere rappresentato prossimamente. La comunicazione ha sorpreso i fan e apre a chiarimenti sul motivo di questa decisione. Ecco cosa è successo e quali sono le eventuali implicazioni.

Milano, 10 gennaio 2026 – " Immensamente Giulia non si farà ". Ad annunciarlo è Franceso Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, che avrebbe dovuto portare in scena il musical ispirato alla sua grande hit. Previsto in cartellone al Teatro Nazionale di Milano dal 14 al 22 marzo, lo spettacolo è stato cancellato. Il cantante spiega cosa è accaduto e si sfoga in un video sul suo profilo Instagram. "Vi ho parlato tanto di 'Immensamente Giulia', l'opera teatrale che racconta di Giulia, che è stata molto importante per me, ma anche per tanti di noi, e che ci ha lasciato prematuramente circa due anni fa a causa di una brutta malattia", racconta Sarcina all'inizio del video, ricordando la "lucente armonia" della fidanzatina della migliore età volata via nel 2024, a soli 45 anni, portandosi dietro i ricordi di una giovinezza dolce e autunnale come il video di quella "Dedicato a te" che la immortalava aggirarsi sul Naviglio Pavese.

