Referendum Nordio come Meloni dice che se vince il Sì non ci saranno più casi Garlasco

Il ministro della Giustizia ha affermato che se vince il Sì al referendum sulla Giustizia, non ci saranno più

Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla Giustizia: "Ritengo che casi Garlasco, dopo la riforma che faremo a seguito di questa riforma, non ce ne dovrebbero più essere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

