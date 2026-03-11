Famiglia nel bosco Salvini difende la madre | Se fosse successo a me altro che atteggiamento ostile

Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato il caso della famiglia nel bosco, esprimendo solidarietà alla madre coinvolta. Salvini ha affermato che, se fosse successo a lui, avrebbe reagito diversamente rispetto all’atteggiamento mostrato. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel corso di un intervento pubblico, in cui ha sottolineato la sua posizione sulla vicenda. Non sono stati riferiti ulteriori dettagli sui fatti specifici.

"Il mio obiettivo è riunire questa famiglia". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini torna a intervenire sulla vicenda della famiglia nel bosco e sull'allontanamento della madre dalla struttura in cui si trovava assieme ai tre figli a Vasto. Il leghista difende mamma Catherine Birmingham: "Se una cosa del genere fosse capitata a me, altro che atteggiamento ostile". E parla della proposta di legge della maggioranza per limitare i casi in cui un giudice può disporre la sottrazione dei minori ai genitori. Famiglia nel bosco, Salvini difende la madre Catherine La proposta di legge del centrodestra "Chiederò l'ispezione del...