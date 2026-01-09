Parla Nathan Trevallion il papà della famiglia del bosco | I miei figli in ansia vogliono tornare a casa

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nathan Trevallion, noto come il papà della famiglia del bosco, esprime la sua preoccupazione per i figli, che si trovano in ansia e desiderano tornare a casa. In un’intervista, l’uomo sottolinea la sua disponibilità a rispettare le regole fondamentali per garantire il benessere dei figli, che secondo lui condividono il desiderio di riunirsi con la famiglia. Una testimonianza di attenzione e responsabilità in un momento delicato.

In una intervista l’uomo si dice pronto a rispettare le regole di base per il bene dei suoi figli, che a suo dire desiderano tornare a casa: “È tutto ciò che vogliono. Tornare a casa e vivere con i nostri animali, nella natura”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

