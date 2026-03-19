In occasione della festa del papà, un politico ha condiviso sui social una foto di Nathan, un membro della famiglia del bosco, accompagnata da un messaggio di auguri. Nel post, sono menzionati diversi tipi di padri, inclusi quelli presenti, assenti e defunti, e si fa riferimento a chi lotta per i propri figli. La comunicazione si concentra su un pensiero rivolto a tutte le figure paterne.

Roma, 19 marzo 2026 - "Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai. E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono". È il messaggio scritto sui social dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rivolto a Nathan Trevallion, il papà della cosiddetta famiglia del bosco, di cui il leader della Lega ha sempre preso le difese condannando la scelta dei giudici di allontanare i 3 minori dai genitori e trasferirli in una casa famiglia prima insieme alla mamma e poi senza di lei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festa del papà, Salvini posta la foto di Nathan della famiglia del bosco: “Un pensiero a chi lotta per i figli”

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