Salute cultura ed eventi | i progetti Le proposte al voto dei chiannerini

A Chianni sono stati presentati diversi progetti legati a salute, cultura ed eventi, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nel processo decisionale. Tra queste iniziative c'è

Obiettivo cresecre. Ecco "Un progetto per Chianni scelto da Chianni", il concorso per la selezione di un progetto di interesse collettivo destinato al territorio e alla comunità chiannerina, organizzato e promosso dalla Fondazione La Grillaia con la partecipazione delle associazioni che compongono l’Assemblea della Fondazione, in qualità di soggetti attuatori del progetto. La decisione è nelle mani dei cittadini residenti nel Comune, che dal 20 al 31 marzo potranno votare uno tra i cinque progetti in concorso, che sarà sostenuto dalla Fondazione con un budget di 25mila euro. Quali sono le proposte di voto? La Misericordia propone di organizzare "Chianni siCura" una giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione sanitaria con il coinvolgimento di medici e professionisti della salute: saranno offerti controlli e consulenze gratuite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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