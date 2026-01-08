Commercialisti Roma al voto il 15 e 16 gennaio ecco le proposte dei candidati presidenti
Il voto dei commercialisti di Roma si svolgerà il 15 e 16 gennaio. Le elezioni rappresentano un momento importante per definire le strategie future della professione, tra innovazioni come l’intelligenza artificiale, nuove forme di aggregazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni. I candidati presidenti presentano le proprie proposte per affrontare queste sfide e garantire un percorso di crescita sostenibile e conforme alle evoluzioni del settore.
(Adnkronos) – Il futuro della professione e l'avvento dell'intelligenza artificiale, le nuove sfide di aggregazione e il ruolo delle nuove generazioni. Sono tanti i temi al centro dei programmi dei tre candidati, sostenuti da altrettante liste, alla presidenza dell'ordine dei commercialisti di Roma, in vista delle elezioni del 15 e 16 gennaio prossimo: Claudio Miglio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
