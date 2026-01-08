Commercialisti Roma al voto il 15 e 16 gennaio ecco le proposte dei candidati presidenti

Il voto dei commercialisti di Roma si svolgerà il 15 e 16 gennaio. Le elezioni rappresentano un momento importante per definire le strategie future della professione, tra innovazioni come l’intelligenza artificiale, nuove forme di aggregazione e il coinvolgimento delle giovani generazioni. I candidati presidenti presentano le proprie proposte per affrontare queste sfide e garantire un percorso di crescita sostenibile e conforme alle evoluzioni del settore.

Commercialisti, un nuovo ricorso rischia di far slittare le elezioni - Contestata la procedura di affidamento della gestione del servizio di votazione da remoto. italiaoggi.it

Commercialisti ed Esperti Contabili chiamati al voto per il nuovo presidente - Saranno due le liste che si confronteranno alle prossime elezioni previste per il 15 e 16 gennaio 2026 ... catanzaroinforma.it

