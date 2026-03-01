Salto con gli sci | Domen Prevc sfonda il record del trampolino a Bad Mitterndorf e trionfa

Domen Prevc ha stabilito un nuovo record al trampolino di Bad Mitterndorf durante una gara di salto con gli sci, vincendo la competizione. La sua performance ha superato quella del fratello, che aveva precedentemente detenuto il record sullo stesso trampolino. La vittoria di Prevc è stata significativa in una stagione di alto livello nella Coppa del Mondo di salto con gli sci.

Di fratello in fratello, da Peter a Domen, Prevc è sempre il nome chiave a Bad Mitterndorf. L’uno toglie il record del trampolino all’altro, ma quella che arriva è una vittoria di proporzioni straordinarie per il leader di Coppa del Mondo. Non solo la prima serie da 238 metri e 230.6 punti, ma anche e anzi soprattutto un capolavoro nella seconda, da 245.5 e 232.6 realizzati da stanga 21, cioè quattro sotto l’inizio di tale serie. In totale un 463.2 che, al netto di tutto, in terra austriaca certifica come ora Domen Prevc abbia ben tre primati di trampolini di volo. Al secondo posto l’unico a reggere, per certa misura, è Stephan Embacher: per l’austriaco 438. 🔗 Leggi su Oasport.it

