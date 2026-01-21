salto con gli sci domen prevc favorito assoluto per i mondiali di volo zajc e kraft le principali alternative

Domen Prevc si presenta come il favorito principale ai Mondiali di volo 2025-26, che si terranno con alcune settimane di anticipo rispetto ai Giochi di Milano Cortina 2026. Zajc e Kraft rappresentano le principali alternative per le medaglie di questa competizione, che segna l’inizio della stagione di salto con gli sci. Un evento importante per gli appassionati e gli addetti ai lavori, in un contesto di crescente interesse internazionale.

Il salto con gli sci si appresta ad assegnare le prime medaglie della stagione 2025-26, con un paio di settimane d’anticipo rispetto ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Difatti, a Oberstdorf (Germania) si disputerà la ventinovesima edizione dei Mondiali di volo con gli sci. L’appuntamento ha un ovvio e grande favorito, ossia Domen Prevc, che ha vinto 9 delle 18 gare di primo livello tenutesi nell’inverno corrente, primeggiando peraltro nella Tournée dei 4 trampolini. Come se non bastasse, lo sloveno ha spiccate attitudini da volatore. Non per caso è il detentore del record del mondo, stabilito a Planica nello scorso mese di marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

