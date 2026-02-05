Incontro con gli studenti | Cremonini | Il successo nasce dalla fiducia negli altri

Cesare Cremonini ha incontrato gli studenti dell’Università della Calabria al Teatro Auditorium Unical. Durante l’incontro, il cantante ha parlato di come il successo arrivi solo se si crede negli altri e si ha il coraggio di cambiare vita. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione, facendo domande su amore e fragilità. Cremonini ha spiegato che la fiducia è la base per affrontare le sfide e trovare il proprio percorso.

Cesare Cremonini ha incontrato gli studenti dell’Università della Calabria, all’interno del Teatro Auditorium Unical, per un dialogo su amore, fragilità e il coraggio di cambiare vita. L’incontro, avvenuto oggi pomeriggio, è stato parte dell’iniziativa “L’amore non è mai logico. Poetica dell’amore nell’era dei social media”, ideata e organizzata dal professore Giovanni Trebisacce, in collaborazione con l’ateneo. Con il suo linguaggio diretto, poetico e sincero, il cantautore bolognese ha parlato di scelta, di fiducia e di come il successo non nasca soltanto da un impegno personale, ma soprattutto da un qualcuno che crede in te.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cesare Cremonini Francesca Albanese: “Sanzioni? Ho chiesto un incontro al Governo italiano, mi è stato negato. Negli altri paesi vengo trattata con rispetto” La giudice italiana Francesca Albanese dice di aver chiesto un incontro al governo, ma le sue richieste sono state rifiutate. Concerti imperdibili del 2026: Metallica, Vasco Rossi, Cesare Cremonini e gli altri grandi nomi Il 2026 si preannuncia ricco di concerti in Emilia-Romagna, con eventi di grande richiamo come quelli di Metallica, Vasco Rossi e Cesare Cremonini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. QUAL E' STATA LA TUA PRIMA CANZONE DI CESARE CREMONINI#primacanzone #cesarecremonini #musica Ultime notizie su Cesare Cremonini Argomenti discussi: Orientare al futuro: l’incontro con gli studenti del Liceo Mascheroni; Città di Capri: Incontro con gli studenti sulla sicurezza stradale; Giorno della Memoria, a Macerata incontri con gli studenti per riflettere sulla Shoah; (CR) INCONTRO CON GLI STUDENTI SU LAVORO E DIRITTO DI VOTO. Essere scelti e fragilità, Cesare Cremonini incontra gli studenti Unical(ANSA) - RENDE, 05 FEB - Amore, fragilità, paura di sbagliare, privilegio di essere scelti: intorno a questi temi si è sviluppato l'incontro tra Cesare Cremonini e gli studenti dell'Università della C ... msn.com L’arte che abbatte le barriere. Gli studenti incontrano il carcereIniziativa del liceo Porta di Monza con la Provincia e ’Armonia senza confini’ ... msn.com DOMANI MASSIMO AMMANITI SARA' ALLA SPEZIA PER DIALOGARE CON GLI STUDENTI DELL'ALBERGHIERO CASINO Primo incontro del progetto ideato da Futuro Aperto che coinvolgerà tutti gli istituti spezzini. facebook “CONNESSIONI CONSAPEVOLI: COME NON RESTARE INTRAPPOLATI NELLA RETE”, INCONTRO CON STUDENTI A LAURIA: REPORT E FOTO x.com

