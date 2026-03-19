Rutte | Hormuz deve riaprire

Il primo ministro ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve riaprire al più presto, sottolineando che tutti gli alleati sono d’accordo su questa esigenza. Ha aggiunto che il passaggio nello stretto è essenziale per l’economia globale e che la sua chiusura rappresenta un problema serio. La sua posizione si basa sulla necessità di garantire il libero attraversamento delle rotte marittime.

“Per quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, tutti gli alleati concordano sul fatto che non può rimanere chiuso, deve riaprire il prima possibile, è fondamentale per l’economia mondiale”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso di un punto stampa col presidente romeno. ” Gli alleati stanno discutendo intensamente tra loro, con gli Stati Uniti e tra di loro, sul modo migliore per affrontare questa enorme sfida di sicurezza. Sono fiducioso che gli alleati, come sempre, faranno tutto il possibile a sostegno del nostro interesse comune, quindi troveremo una via d’uscita”, ha aggiunto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rutte: “Hormuz deve riaprire” Articoli correlati Leggi anche: Trump cerca soci per riaprire Hormuz Hormuz chiuso: 5 fasi USA per riaprire lo strettoLo Stretto di Hormuz è chiuso dal 4 marzo 2026 a causa dell’azione dell’Iran, bloccando il transito del 20% del petrolio mondiale e forniture... Strait of #Hormuz has to reopen, warns #NATO Secretary General Una raccolta di contenuti su Rutte Hormuz deve riaprire Temi più discussi: Rutte, 'alleati Nato d'accordo sul fatto che Hormuz deve riaprire'; Lo Stretto di Hormuz deve riaprire: la NATO cerca una via d’uscita; Tutte le armi (e gli alleati) che servirebbero a Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz; Rutte (Nato): alleati discutono su modo migliore per riaprire Hormuz. Rutte: Hormuz deve riaprire, alleati troveranno una via d'uscitaPer quanto riguarda lo Stretto di Hormuz, tutti gli alleati concordano sul fatto che non può rimanere chiuso, deve riaprire il prima possibile, è fondamentale per l'economia mondiale. (ANSA) ... ansa.it Rutte (Nato): alleati discutono su modo migliore per riaprire HormuzRoma, 18 mar. (askanews) - Gli alleati della Nato stanno lavorando insieme per trovare il modo migliore per riaprire alla navigazione lo Stretto ... notizie.tiscali.it ULTIM'ORA - Il segretario della Nato Rutte annuncia: “Stiamo discutendo il modo migliore per riaprire lo Stretto di Hormuz” >>> https://shorturl.at/ArHbL - facebook.com facebook #Rutte ( #Nato): gli alleati discutono sul modo migliore per riaprire #Hormuz x.com