Hormuz chiuso | 5 fasi USA per riaprire lo stretto

Lo Stretto di Hormuz è stato chiuso dal 4 marzo 2026 a causa di un’azione dell’Iran, impedendo il transito del 20% del petrolio mondiale e di altre forniture strategiche come gas, zolfo ed elio. Gli Stati Uniti hanno definito una strategia in cinque fasi per cercare di riaprire lo stretto, coinvolgendo diverse azioni e misure. La situazione rimane critica e sotto osservazione internazionale.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso dal 4 marzo 2026 a causa dell’azione dell’Iran, bloccando il transito del 20% del petrolio mondiale e forniture strategiche come gas, zolfo ed elio. Per riaprire questo corridoio vitale, la Marina degli Stati Uniti deve dispiegare un arsenale specifico che include droni, elicotteri e cacciamine, ma si scontra con una carenza critica di navi dedicate alla guerra alle mine. La risposta militare richiede una strategia complessa delineata da esperti come il contrammiraglio Mark Montgomery, ex comandante di un gruppo navale basato su portaerei. Il piano operativo prevede cinque fasi distinte per neutralizzare le minacce asimmetriche iraniane, tra cui sciami di droni Shahed, veicoli di superficie non pilotati e mine navali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz chiuso: 5 fasi USA per riaprire lo stretto Articoli correlati Gli Usa: "Lo Stretto di Hormuz non è chiuso"Il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), citato da Fox News, smentisce la chiusura dello Stretto di Hormuz. Chiuso lo stretto di Hormuz, l’Iran alza la posta in gioco al tavolo con gli UsaTeheran blocca temporaneamente il passaggio commerciale strategico, minacce alle portaerei americane. US Faces Tough Choices in Iran War's Next Steps Una selezione di notizie su Hormuz chiuso Argomenti discussi: Cancro pancreas, Silvestris (Aiom): Sintomi tardivi e operabile solo 1 caso su 5. Perché la chiusura dello stretto di Hormuz è una catastrofe annunciata per l’Africa subsaharianaLa chiusura dello Stretto dopo l'uccisione di Khamenei provoca un doppio shock: energetico e logistico, con gravi ripercussioni per l'Africa ... ilfattoquotidiano.it Conflitto Usa-Iran, Hormuz chiuso. I rischi per la logisticaEscalation militare nel Golfo dopo i raid contro obiettivi iraniani: energia e fertilizzanti sotto pressione, timori per logistica e filiere agricole ... myfruit.it