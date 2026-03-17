trump cerca soci per riaprire hormuz

Un ex leader massimo e un’icona politica di 86 anni sono coinvolti in un conflitto che si trascina da tempo, mentre si parla di un tentativo di riaprire lo stretto di Hormuz. Trump sta cercando soci con cui condividere questa operazione, in un contesto di tensioni che sembrano ormai inevitabili. La situazione rimane complessa e senza prospettive chiare di soluzione immediata.

Inevitabile. Il conflitto, fatto secco l’86enne leader maximo, ed ex Guida Suprema Ali Khamenei, prosegue. Lo scontro per il momento è diretto dall’alleanza Stati Uniti -Israele da un lato e dall’altro dai pasdaran iraniani che continuano a martellare tutti i Paesi dell’area senza fare tanta distinzione tra “l’entità sionista” (Israele e israeliani a Teheran neppure vengono nominati) e gli altri Stati del Golfo. Gli iraniani rimasti al comando- musulmani a maggioranza sciita stanno dando una spolverata anche ai cugini sunniti: dagli Emirati Arabi al Qatar, dal Kuwait all’Iraq è un’escalation di scontri. L’uso dell’imbuto strategico dello. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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