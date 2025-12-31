Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino | un ponte tra culture e comunità diverse

Il Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino ha recentemente collaborato con il Rotary Club di Jurmala in un incontro volto a promuovere scambi culturali e iniziative di solidarietà. Questa collaborazione testimonia l’impegno dei club nel rafforzare legami tra comunità diverse, favorendo la cooperazione e il dialogo internazionale. Un’occasione per consolidare valori condivisi e sostenere progetti di beneficio comune, nel rispetto delle diversità e della solidarietà.

Fiumicino, 31 dicembre 2025 – Un significativo momento di amicizia e collaborazione internazionale ha visto protagonisti il Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino e il Rotary Club di Jurmala. In occasione della conviviale del 23 dicembre 2025, il presidente del Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino è stato ospite del club di Jurmala, in Lettonia, dove è stato accolto con grande calore ed entusiasmo da parte dei soci. La serata si è svolta in un clima di autentica amicizia rotariana, testimoniando ancora una volta come il Rotary rappresenti un ponte tra culture, territori e comunità diverse. Durante l’incontro, il presidente del club ospitante ha ripercorso la storia del Rotary Club di Jurmala, illustrandone la nascita, le attività svolte e l’impegno costante a favore del territorio e del servizio alla comunità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Rotary Club Portus Augusti, confermate le cariche sociali per il 2026/2027: Sergio Martuscelli rieletto presidente

Leggi anche: Festa degli auguri del Rotary Club Palermo–Montepellegrino: il valore della comunità

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rotary Club Portus Augusti: un ponte tra culture, territorio e comunità diverse.

Rotary Club Portus Augusti: un ponte tra culture, territorio e comunità diverse - Un significativo momento di amicizia e collaborazione internazionale ha visto protagonisti il Rotary Club Portus Augusti di Fiumicino e il Rotary Club di Jurmala. civonline.it