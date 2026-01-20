Il sindacato Dirigentiscuola sostiene la proposta del ministro Valditara di installare metal detector nelle scuole considerate a rischio. Dopo il riscontro favorevole tra gli studenti, l'iniziativa mira a migliorare la sicurezza nelle istituzioni scolastiche. La proposta, condivisa anche dai dirigenti scolastici, rappresenta un intervento volto a garantire ambienti più sicuri per studenti e personale.

Dopo che la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di introdurre i metal detector nelle scuole più problematiche ha avuto un riscontro positivo tra gli studenti (favorevoli 6 su 10), l'iniziativa per la sicurezza personale riscuote successo anche tra i dirigenti scolastici. Al Giornale, recentemente, il ministro Valditara ha rilasciato un'intervista dove auspica più controllinegli istituti a rischio e una maggiore educazione dei giovani al rispetto. Immediata la risposta dal mondo della scuola. "Favorevoli ai metal detector". " Da tempo denunciamo il clima di crescente violenza e aggressività che si respira a scuola ", dichiara il presidente nazionale del sindacato " Dirigentiscuola " dei dirigenti scolastici, Attilio Fratta, che ricorda il caso di cronaca nera avvenuto in Liguria con uno s tudente accoltellato in classe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Metal detector nelle scuole, il sindacato Dirigentiscuola promuove la proposta di Valditara

La proposta di Valditara dopo il dramma di La Spezia: mettere il metal detector nelle scuoleDopo l’incidente di La Spezia, il ministro Valditara ha avanzato l’idea di installare metal detector nelle scuole considerate a rischio, in collaborazione con le prefetture.

Valditara: "Metal detector nelle scuole più a rischio"Il ministro Valditara ha annunciato l'intenzione di installare metal detector nelle scuole considerate a maggior rischio, coinvolgendo presidi e prefetti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito; Metal detector a scuola, dai varchi mobili alle bacchette: le tipologie e come funzionano; Metal detector a scuola? Irrealizzabile. Dal tempo per i controlli alle zone scoperte, la…; Valditara e i metal detector: Consentire ai presidi l'uso nelle scuole a rischio.

Metal detector nelle scuole, il sindacato Dirigentiscuola promuove la proposta di Valditara - La tragedia di La Spezia non è che il culmine di un'escalation che va avanti da anni e che colpisce anche docenti, personale, dirigenti, dice Attilio Fratta presidente nazionale del sindacato dei di ... ilgiornale.it

Scuola, Salvini: Metal detector negli istituti problematici - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti difende il decreto sicurezza: Conterrà la stretta sulle baby gang e contro gli spacciatori ... dire.it

Si parla di divieto di porto di coltelli e lame, con sanzioni amministrative applicabili immediatamente, multe per i genitori e per chi vende coltelli ai minori, metal detector a scuola per impedire la circolazione di coltelli. facebook

#Scuola, gli studenti modenesi contro #Valditara: «Metal detector all’ingresso No grazie» x.com