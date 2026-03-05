L’accademia musicale Ama by Blue Notes di Cepagatti ha annunciato che il prossimo 8 marzo, a partire dalle ore 12, presenterà un nuovo progetto dedicato alla giornata della donna. L’evento si inserisce in una iniziativa culturale volta a celebrare questa ricorrenza attraverso un video socio-culturale intitolato “Voci nel silenzio”.

Il prossimo 8 marzo, a partire dalle ore 12, l’accademia Ama by Blue Notes di Cepagatti, presenterà un progetto importante. Sarà lanciato “Voci nel silenzio”, un video di alto profilo sociale e culturale, che nasce con l’obiettivo di rendere visibile il contributo fondamentale delle figure femminili nella musica, nell’arte, nella cultura e nella scienza, attraverso un linguaggio visivo essenziale e potente. Il video-messaggio sarà visibile sulle pagine social dell'accademia, “senza voci”. Le studentesse e i docenti dell’accademia si trasformano in testimoni di una memoria collettiva. Le partecipanti appaiono in primo piano, lasciando che siano i loro volti e i loro sguardi a comunicare, mentre tra le mani stringono fogli che riportano citazioni di grandi donne della storia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Voci nel silenzio: l'accademia musicale di Cepagatti celebra la giornata della donna con un video socio-culturale

