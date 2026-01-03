La poetessa sammaurese Caterina Tisselli si distingue per la sua attività letteraria, ricevendo riconoscimenti sia a Roma che in Liguria. La sua produzione poetica, apprezzata a livello regionale, testimonia un impegno costante nel panorama culturale italiano. Attraverso queste attestazioni, Tisselli conferma il suo ruolo di figura significativa nel panorama letterario contemporaneo.

La poetessa sammaurese Caterina Tisselli continua a raccogliere riconoscimenti per la sua incessante e prolifica attività letteraria. Dopo essere stata premiata al Premio Int.le Rimini Europa al Museo della Città Tonini a Rimini per il suo cammino poetico con la motivazione "Faro e Luce nella Poesia", si è aggiudicata una doppia premiazione in Liguria. Ha ricevuto una menzione d’onore classificata fra i primi dieci finalisti in concorso, nell’ambito della 48^ Edizione del Premio Letterario Int.le organizzato dall’ Anpai (Associazione Nazionale Poeti e Autori d’Italia) per la sezione ‘ Pianeta Donna ’ con il testo intitolato ’Clandestina’ a Santa Margherita Ligure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La poetessa Tisselli raccoglie riconoscimenti a Roma e in Liguria

Leggi anche: La poetessa Caterina Tisselli omaggia la Polizia Locale con una lirica

Leggi anche: L’omaggio della poetessa Tisselli al lavoro della Polizia locale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La poetessa Tisselli raccoglie riconoscimenti a Roma e in Liguria.

La poetessa Tisselli raccoglie riconoscimenti a Roma e in Liguria - La poetessa sammaurese Caterina Tisselli continua a raccogliere riconoscimenti per la sua incessante e prolifica attività letteraria. msn.com