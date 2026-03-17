I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno fermato un uomo che aveva tentato di rapinare un turista in via Vecchietti. Durante il servizio di pattugliamento nel centro città, i militari hanno intercettato la scena e intervenuto tempestivamente. Uno dei soggetti coinvolti è stato arrestato, mentre un altro è stato denunciato. La vicenda si è conclusa con la neutralizzazione dell’episodio criminoso.

FIRENZE – I Carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi, impegnati in un normale servizio di pattugliamento tra le vie del centro, hanno sventato un furto in via dei Vecchietti. Le protagoniste della vicenda sono due cittadine bulgare di 23 anni, entrambe senza fissa dimora e con un profilo già noto alle forze dell’ordine. Le due donne avevano puntato la propria vittima approfittando della calca del fine settimana. La tecnica utilizzata era ben collaudata: mentre una delle giovani si appoggiava alla turista per distrarla e coprire l’azione, la complice ha agito con destrezza, infilando la mano nello zaino della malcapitata nel tentativo di sottrarle il portafoglio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: tentano di rapinare turista in via Vecchietti. Un arresto e una denuncia

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