Un 13enne e un 14enne tentano di forzare una Ape Car parcheggiata braccati dai carabinieri aggrediscono un carabiniere

Due adolescenti di 13 e 14 anni sono stati denunciati dai Carabinieri per aver tentato di forzare un’ape car e, successivamente, aver aggredito un carabiniere durante il tentativo di fuga. L’episodio si è verificato mentre i militari intervenivano sul posto. I giovani sono stati accusati di tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Hanno appena 13 e 14 anni i ragazzini denunciati dai Carabinieri per tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Accade in via Pitloo, strada del Vomero. I due giovanissimi stanno tentando di forzare il blocco di accensione di una Ape Car parcheggiata in strada. I carabinieri del nucleo operativo del Vomero sono in zona e vedono tutto. Intervengono e i due fuggono. Prima però, uno dei ragazzini colpisce un militare. La corsa non dura molto e i minori vengono bloccati anche col supporto di alcuni cittadini presenti. Il 14enne è stato denunciato e anche il comportamento del 13enne, sebbene non imputabile, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

