Roma si fingono carabinieri per rapinare i rom nel campo nomadi | arrestati anche due poliziotti veri

A Roma, in Via Dei Gordiani, due carabinieri hanno inscenato una finta perquisizione con un obiettivo ben chiaro: compiere una rapina. I due uomini si sono presentati, con distintivo al collo, alle porte di un villaggio rom come i "Carabinieri dei Parioli". Con la scusa di dover fare un controllo per droga o armi, hanno.

