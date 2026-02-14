Roma Segnalini | vergognoso atto vandalico sottopasso Quadraro al via ripristino

Roma, un atto vandalico ha danneggiato il sottopasso del Quadraro poco dopo la sua riapertura, provocando danni al cordolo della nuova pista ciclabile. La notte scorsa, alcuni vandali hanno scritto frasi offensive sui muri e rotto parte della pavimentazione, costringendo le autorità a intervenire subito per il ripristino. La scena è stata scoperta questa mattina, mentre gli operai già lavoravano per riparare i danni e garantire la sicurezza di chi attraversa l’area.

A poche ore dalla riapertura, il sottopasso del Quadraro è stato vittima di un atto vandalico che ha colpito il cordolo della nuova pista ciclabile, realizzata nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’infrastruttura. Questo sottopasso rappresenta un collegamento cruciale tra il Municipio V e il Municipio VII ed era stato riaperto dopo i lavori di messa in sicurezza e ripristino, eseguiti a seguito dell’incendio del 2023. Verifiche sui danni e interventi necessari. Attualmente sono in corso le verifiche tecniche per quantificare i danni subiti e per procedere con gli interventi necessari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A Roma, nel Municipio VII, un atto vandalico ha causato gravi danni al sottopasso del Quadraro, avvenuto poche ore dopo l'apertura.

Ferraro, rappresentante del Comitato di Quartiere, denuncia che il sottopasso del Quadraro è stato vandalizzato appena 24 ore dopo l’inaugurazione, nonostante il lavoro di due anni per realizzarlo.

