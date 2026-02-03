Stop a Bullismo e Pirati della Strada Nelle scuole la campagna di Pet Carpet ACI Roma e Città Metropolitana di Roma

Nelle scuole di Roma parte una campagna contro il bullismo e i pirati della strada. Pet Carpet, con il supporto di ACI Roma e della Città Metropolitana, distribuisce adesivi “Antibullo a bordo” e promuove la “patente della gentilezza”. Gli eventi si terranno il 5, 6 e 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo. L’obiettivo è avvicinare i giovani a comportamenti più rispettosi, anche sulla strada, attraverso iniziative pratiche e simboliche.

E arrivano: adesivo “Antibullo a bordo” e patente della gentilezza 5- 6- 7 febbraio 2026 IN occasione della Giornata Nazionale contro Bullismo e Cyberbullismo In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l’associazione Pet Carpet, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma e in collaborazione con l’ Automobile Club Roma, lancia una campagna solidale rivolta ai giovani, con particolare attenzione anche all’educazione stradale, in programma il 5, 6 e 7 febbraio 2026.L’obiettivo è educare al rispetto dell’altro, denunciando come l’insulto digitale o la distrazione al volante possano travolgere per sempre una vita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma lancia una nuova campagna contro il bullismo e i pirati della strada.

