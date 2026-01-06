Ruba un’auto e tenta la fuga 35enne arrestato dopo un inseguimento

Un uomo di 35 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato a Sapri, in provincia di Salerno, dopo aver tentato di scappare a bordo di un’auto rubata. L’arresto è avvenuto al termine di un inseguimento che ha coinvolto le forze dell’ordine. L’episodio sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle norme, evidenziando le azioni di prevenzione e repressione messe in atto dalle autorità locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un uomo di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per aver rubato un'automobile a Sapri, in provincia di Salerno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo, senza fissa dimora, avrebbe sottratto il veicolo parcheggiato in una strada adiacente il lungomare cittadino, approfittando dell'assenza del proprietario, un 50enne residente a Torre Orsaia impegnato in alcuni lavori di carpenteria. Accortosi del furto, l'uomo ha immediatamente fatto scattare l'allarme. Le ricerche si sono concentrate lungo la strada statale 517 "Bussentina", dove i militari della stazione dei Carabinieri di Sanza hanno individuato l'auto rubata.

