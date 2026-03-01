Gasperini vuole alla Roma un ex obiettivo del Napoli

Un'indiscrezione pubblicata recentemente da AreaNapoli.it riporta che un allenatore di calcio sta cercando di portare alla Roma un ex obiettivo del Napoli. La notizia riguarda il mercato estivo e anticipa possibili movimenti di calciomercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui nomi coinvolti. La situazione continua a essere monitorata dagli addetti ai lavori.

Un’indiscrezione rilanciata nelle ultime ore da AreaNapoli.it accende il mercato estivo con largo anticipo. Secondo quanto riportato dal portale, la Roma starebbe valutando seriamente il profilo di Teun Koopmeiners, oggi alla Juventus, per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Notizia lanciata proprio a poche ore dalla sfida tra Roma e Juventus di questa sera. Alla base dell’interesse giallorosso ci sarebbe soprattutto la possibile influenza di Gianpiero Gasperini, grande estimatore del centrocampista olandese. Il tecnico, che lo ha valorizzato durante l’esperienza comune all’Atalanta, vedrebbe in Koopmeiners un elemento ideale per dare qualità, inserimenti e leadership alla mediana romanista. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Calciomercato Roma, Gasperini vuole a tutti i costi Zirkzee. La situazione intorno alla squadra giallorossaIl Calciomercato Roma entra in una fase di valutazioni profonde, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Leggi anche: Roma regina del mercato: dopo i 50 milioni per Vaz e Malen, ora Gasperini vuole un esterno sinistro

Gasperini dopo Milan-Roma: Prestazione positiva ma mancano ancora i gol

Aggiornamenti e notizie su Gasperini vuole

Temi più discussi: Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Juventus; Roma Cremonese, Gasperini: 'La corsa Champions sarà una battaglia, si decide alla fine'. Video; Totti torna alla Roma? L'indizio di Gasperini (che lo chiama); Gasperini, la frase sulla Juve infiamma la Roma: Quando sono andato in Champions...

Calciomercato Juventus, Gasperini vuole riprendersi Koopmeiners: la richiesta è altaRoma-Juventus è la notte di Koopmeiners. Gasperini lo ritrova da avversario e la Roma pensa all’estate: la Juve chiede almeno 30 milioni. juvedipendenza.net

Koopmeiners alla Roma: la Juve ha scelto il sostitutoIn cima alla lista c’è Sandro Tonali, seguito da un altro pupillo di Gasp, Ederson, e da Davide Frattesi. Accostato di nuovo anche alla Roma, l’ex Sassuolo non è riuscito a conquistare la fiducia di ... asromalive.it

Paulo Dybala vuole esserci contro la Juventus e potrebbe essere la sorpresa di Gian Piero Gasperini al fianco di Donyell Malen Domani la Joya effettuerà un test in gruppo - facebook.com facebook

#CalciomercatoRoma, #Gasperini vuole un difensore: #Senesi pista fredda #ASRoma #Roma #calciomercato x.com