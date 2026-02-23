Roma | due giovani arrestati a dopo inseguimento a Tor Sapienza recuperato motorino rubato

Due giovani sono stati fermati nella notte a Tor Sapienza dopo un inseguimento, durante il quale sono stati trovati con un motorino rubato. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno intercettato i due marocchini, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, in via delle Valli. Alla vista delle forze dell’ordine, hanno tentato di scappare e hanno opposto resistenza, ma sono stati comunque bloccati. Il motorino rubato è stato restituito al proprietario.

Nella scorsa notte, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Tor Sapienza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno proceduto all’arresto di due giovani di nazionalità marocchina, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inseguimento e Arresto dei Sospetti. I Carabinieri hanno notato i due a bordo di uno scooter Honda SH in via di Tor Sapienza. Alla vista delle forze dell’ordine, i giovani hanno tentato una fuga a forte velocità. Dopo un breve inseguimento, hanno abbandonato il veicolo cercando di dileguarsi a piedi, ma sono stati prontamente raggiunti e bloccati dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Il motorino rubato, l’inseguimento di notte, gli arresti: 2 giovani nei guai a Tor SapienzaUn inseguimento notturno a Tor Sapienza ha portato all’arresto di due giovani marocchini, accusati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Furto d’auto a Borgo Nuovo, due giovani arrestati dopo un inseguimentoA Borgo Nuovo, due giovani sono stati arrestati dopo un tentativo di furto d’auto. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: Roma, tentato omicidio per debito droga: 6 arresti, di cui 4 minori; Roma, funzionario pestato davanti a Termini: arrestati altri due giovani. La vittima non ricorda nulla; Funzionario pestato dal branco a Termini: fermati altri due ventenni. Salgono a sei gli arresti; Roma: droga e soldi in casa, arrestati due giovani dei Castelli Romani. Roma: due giovani arrestati a dopo inseguimento a Tor Sapienza, recuperato motorino rubatoNella scorsa notte, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Tor Sapienza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno proceduto all’arresto di due giovani di ... romadailynews.it Carabinieri arrestano due giovani dopo inseguimento. Recuperato motorino rubatoIntervento nella notte nel quartiere di Tor Sapienza, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato due giovani di nazionalità ... castellinotizie.it #Under17 Rinviato il match tra Pro Calcio Tor Sapienza e GSD NUOVA TOR TRE TESTE - facebook.com facebook Giocattoli e vestiti di carnevale non sicuri, il deposito a Tor Sapienza (video) ift.tt/nRUfdJF x.com