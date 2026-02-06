Forzano un posto di blocco e rischiano di investire un poliziotto | due giovani arrestati

La polizia ha arrestato due giovani dopo un inseguimento tra le strade di Catania. I due, un 24enne catanese e un 20enne romeno, hanno forzato un posto di blocco e rischiato di investire un agente. L’accaduto si è concluso con l’arresto, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire i dettagli della fuga.

La polizia ha arrestato due giovani, un 24enne catanese e un 20enne romeno, i quali, nei giorni scorsi, si sono resi protagonisti di un rocambolesco inseguimento tra le vie della città. I due non si sono fermati all’alt intimato dai poliziotti della squadra volanti della questura di Catania.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Un tentativo di fuga rocambolesco si conclude con il fermo di un'auto carica di oltre due quintali di carne rubata.

Due giovani di Villaricca e Giugliano in Campania sono stati fermati dai carabinieri di Trentola Ducenta dopo aver forzato un posto di blocco e tentato la fuga.

