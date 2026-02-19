Grande festa a Casa Serena | draghi e lanterne per dare il benvenuto all’Anno del Cavallo

A Casa Serena, il Capodanno Cinese si è trasformato in una festa colorata grazie a un grande drago di carta e lanterne luminose. La residenza per anziani ha organizzato un evento speciale, coinvolgendo gli ospiti con spettacoli e decorazioni fatte a mano. Il festeggiamento ha portato allegria e un tocco di tradizione orientale nel cortile della struttura. Le lanterne appese alle finestre creavano un’atmosfera calda e festosa. Tutti hanno condiviso un momento di gioia per accogliere l’Anno del Cavallo.

Un Carnevale speciale per gli ospiti della residenza: laboratori creativi e una sfilata a sorpresa per riscoprire insieme la cultura cinese Un drago colorato, vestiti fatti a mano e tanta allegria. La residenza per anziani Casa Serena ha celebrato il Capodanno Cinese con un evento straordinario che ha trasformato la struttura in un vivace angolo d'Oriente, dando il benvenuto all'Anno del Cavallo. L'iniziativa, che si inserisce nel calendario delle celebrazioni di Carnevale, è nata dalla volontà dello staff di proporre agli ospiti un'esperienza nuova e coinvolgente. L'obiettivo era duplice: stimolare la mente e la manualità, ma anche giocare a scoprire una cultura lontana, affrontando il tema con curiosità e rispetto.