Roma | controlli al Colosseo e in zona Termini otto persone arrestate e tre denunciate

Proseguono senza sosta i controlli da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma, con particolare attenzione rivolta alla zona della Stazione Termini e all’area del Colosseo, in special modo a Largo Gaetana Agnesi. Il bilancio complessivo di queste operazioni ha portato all’arresto di 8 individui, mentre altre 3 persone sono state denunciate. L’operazione ha visto nuovamente l’impiego di assetti specializzati forniti dal Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, tra cui gli uomini del primo reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”, che hanno operato fianco a fianco con i Carabinieri delle Compagnie Roma Centro e Piazza Dante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: controlli in zona Termini, identificate 500 persone, quattro arresti e sei denunceNella zona di Termini a Roma, le forze dell'ordine hanno condotto controlli durante il pomeriggio, identificando oltre 500 persone.

Roma: controlli in zona Termini, tre arresti e sette denunce in poche oreNelle ultime ore, la polizia di Roma ha intensificato i controlli nelle zone vicine a Termini, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica.

