Alle 21:00 si gioca la partita tra Roma e Bologna, con Gasperini che potrebbe schierare i suoi migliori giocatori in vista delle competizioni europee. Questa mattina, l’ambiente nel centro sportivo di Trigoria è diventato molto teso, mentre la squadra si prepara per l’incontro. La tensione cresce in attesa del calcio d’inizio, previsto questa sera.

Nella mattinata di oggi, l’atmosfera attorno al centro sportivo di Trigoria si è fatta incandescente in vista del fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. La Roma si appresta a sfidare il Bologna in un match senza ritorno, valido per il passaggio ai quarti di finale di Europa League, con il tecnico Gian Piero Gasperini chiamato a gestire un’infermeria che condiziona pesantemente le scelte dell’ultima ora. Nonostante il parziale recupero di alcuni elementi chiave, che hanno svolto l’intera seduta di rifinitura con il gruppo, la prudenza resta massima per evitare ricadute che comprometterebbero il finale di stagione. Il rebus difensivo e le certezze di Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna, scatta l’ora X: Gasperini rischia i big per l’Europa

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