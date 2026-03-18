Roma-Bologna da dentro o fuori | Gasperini recupera i big per l’Europa

L’Olimpico si riempirà completamente per la sfida tra Roma e Bologna, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Gasperini ha recuperato diversi giocatori chiave per questa partita decisiva. La gara si svolgerà questa sera, con le due squadre pronte a darsi battaglia per ottenere il passaggio ai quarti. Tutti gli occhi sono puntati sul risultato di questa sfida.

L’ Olimpico si prepara all’esaurito per la notte della verità: Roma-Bologna vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Si riparte dall’ 1-1 del Dall’Ara, un equilibrio precario che Gian Piero Gasperini intende spezzare attraverso una gestione scientifica delle risorse atletiche. Nelle ultime ore a Trigoria, il tecnico ha imposto un regime di lavoro specifico per i pilastri della squadra: Mancini, Celik e Koné sono stati dosati precauzionalmente per evitare rischi muscolari, ma la loro presenza dal primo minuto giovedì sera è confermata. Il club, intanto, rafforza i quadri dirigenziali con la nomina ufficiale di Chiara Gentile nel ruolo di Legal & Compliance Director, segnale di un consolidamento societario che viaggia parallelo ai risultati sportivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Bologna da dentro o fuori: Gasperini recupera i big per l’Europa Articoli correlati Bologna, i convocati per la Roma: Italiano recupera due big per l’andata degli ottavi di Europa League! La lista completaCalciomercato Milan: mirino su Brandt a zero, suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa. Coppa Italia, due notti da dentro o fuori: big in campo per volare a Bologna! Spicca Perugia-CivitanovaLa Coppa Italia di Superlega maschile chiude un indimenticabile 2025 del volley maschile per l’Italia con i quarti di finale, in programma tra lunedì... Tutto quello che riguarda Roma Bologna da dentro o fuori... Temi più discussi: Roma-Bologna, l’Olimpico sarà una bolgia: il comunicato della Curva Sud per la coreografia; ItaliaMeteo da Bologna a Roma per decreto, ma si teme la chiusura; Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Bologna-Roma 1-1: Pellegrini riprende Bernardeschi, termina in parità il derby italiano di Europa League. Show di Rowe e Bernardeschi, ma non basta: Bologna-Roma 1-1, si deciderà tutto all’OlimpicoAndata degli ottavi di Europa League: rossoblù grintosi e avanti a inizio del secondo tempo, ma dopo venti minuti arriva l’aggancio dei giallorossi con ... bologna.repubblica.it Gasp si aggrappa ancora a Malen: l’assist per Pellegrini salva la Roma a BolognaL’attaccante olandese ancora decisivo. Il gol del pari dell’ex capitano evita la sconfitta europea. Giovedì il ritorno ... roma.repubblica.it #ASRoma Roma-Bologna, domani alle 13.30 la conferenza di Gasperini: il programma della vigilia Il tecnico giallorosso parlerà alla vigilia della sfida di Europa League, accompagnato da un calciatore. Alle 19 sarà il turno di Italiano, direttamente dall'Olimpico - facebook.com facebook Bologna-Roma è stata una partita da 136 lanci lunghi e 64 duelli aerei, al punto che dopo il fischio finale Gasperini ha parlato di «calcio-rugby». Abbiamo raccolto sei momenti in cui è stata effettivamente più vicina al rugby che al calcio. x.com