Europa League risultati e classifica | dalla Roma al Bologna tutti i verdetti

Questa sera si è conclusa la fase a gironi dell'Europa League 202526. Le partite di oggi, giovedì 29 gennaio, hanno deciso la classifica finale e i verdetti definitivi. La Roma, il Bologna e le altre squadre hanno giocato le ultime gare, portando a casa risultati che cambiano le posizioni in classifica. Ora si attende solo il sorteggio per scoprire gli avversari degli ottavi.

