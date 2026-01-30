Europa League risultati e classifica | dalla Roma al Bologna tutti i verdetti
Questa sera si è conclusa la fase a gironi dell'Europa League 202526. Le partite di oggi, giovedì 29 gennaio, hanno deciso la classifica finale e i verdetti definitivi. La Roma, il Bologna e le altre squadre hanno giocato le ultime gare, portando a casa risultati che cambiano le posizioni in classifica. Ora si attende solo il sorteggio per scoprire gli avversari degli ottavi.
(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato dell'Europa League 202526. Oggi, giovedì 29 gennaio, si è giocata la giornata conclusiva della 'League Phase', che ha disegnato la classifica finale, con tutti i verdetti. Dalle squadre qualificate direttamente agli ottavi alle altre che dovranno passare i playoff, ecco com'è andata alle italiane Bologna e Roma. Ecco tutti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
